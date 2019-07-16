Загитова придумала для Bottle Cap Challenge оригинальный трюк. Видео

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова повторно приняла участие в челлендже по открыванию бутылки (Bottle Cap Challenge).

В своем Instаgram фигуристка поделилась сразу двумя видео: на первом из них она открывает бутылку взмахом конька, а на втором демонстрирует более оригинальное прочтение челленджа - Загитова смахивает крышку рукой, проезжая в бауэре (связующий элемент в фигурном катании, который исполняется в позе, похожей на кораблик) по льду. Судя по отметке под видео, ей помогал хореограф группы Тутберидзе и постановщик соревновательных программ фигуристки Даниил Глейхенгауз.

Ранее Загитова уже участвовала в челлендже и открывала бутылку лапой своей собаки Масару.