Татьяна Тарасова считает, что фигуристам лучше не играть в футбол

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала желание фигуристов попробовать себя в других видах спорта.

«Я думаю, каждая фигуристка может пробовать развиваться и в дополнение к фигурному катанию. Все равно мы все занимаемся разным. У нас многие ребята в легкой атлетике, которая входит в каждодневные занятия. Когда человек живет, он во всем себя пробует. И если они захотят, то пожалуйста. Но футбол я бы не трогала, не стоит, потому что это ноги, а ноги нужно беречь.

Когда я каталась, у нас было очень мало льда, особенно в межсезонье. Я ходила плавать и нырять, у меня был второй-третий разряд, я прыгала с вышки, и мне это только помогло. Я много плавала, и это улучшило мое дыхание, я конкретно занималась для того, чтобы было легче в своем деле", — цитирует Тарасову «РБК Спорт».

29 июня сообщалось, что фигуристки Тутберидзе поддержат ЦСКА в матче с «Зенитом».