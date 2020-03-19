Загитова показала, как защищается от коронавируса
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем официальном Instagram опубликовала фотографию в защитных маске и перчатках.
— Будьте здоровы, — подписала фотографию Загитова.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась в своем официальном Instagram видеороликом из «Хрустального», на котором она открывает ногой дверь на каток.
— Вот для чего нужна растяжка, — подписала видео Загитова.
Ранее стало известно, что тренировки спортсменов школы «Самбо-70», в том числе и в отделении «Хрустальный» продолжаются в штатном режиме несмотря на ситуацию вокруг коронавируса. В декабре прошлого года 17-летняя Загитова объявила о приостановлении карьеры и выступала в шоу.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 214 894 человек. Умерших — 8 732, выздоровевших — 83 313. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.
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