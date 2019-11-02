Загитова не разочарована вторым местом на этапе «Гран-при» во Франции

Олимпийская чемпионка-2018 и чемпионка мира-2019 Алина Загитова заявила, что не разочарована вторым местом на этапе «Гран-при» во Франции. 17-летняя спортсменка уступила около 20 баллов своей соотечественнице Алене Косторной.

— Эта ошибка меня взбодрила, потому что я поняла, что элемент (риттбергер) мне нужно прицеплять уже к следующему лутцу, — приводит слова Загитовой «РИА Новости». — Я до последнего держала себя в напряжении. Я была чуть напряжена и из-за этого чуть не доработала. Много над чем надо работать.

Для меня второе место — это вообще никакое не разочарование. Некоторые мне уже начинают (говорить): не расстраивайся. А с чего я должна вообще расстраиваться? Я не понимаю. Я 150 раз говорила, что главное для меня — выйти и кататься, и не важно, какое место. Место для меня вообще не стимул сейчас.

Загитова набрала 216,06 балла в сумме, а Косторная — 236,00.