Загитова, Медведева, Туктамышева: все о хейтерах фигурного катания

Сегодня с 12.30 на YouTube-канале "СЭ" – онлайн с блогером и болельщицей фигурного катания Еленой Родиной и журналистами нашего издания.

Главные темы:

- Хейтеры Алины Загитовой, кто они?

- Хайп вокруг фигурного катания- следствие популярности или нездоровый ажиотаж?

- Евгения Медведева- самая выдающаяся фигуристка современности?

- Откуда разговоры о том, что Алине Загитовой стоит уйти в зените славы?

Ждем ваших вопросов и мнений. Авторы самых интересных получат призы от гостьи: тематические журналы и автографы Ильи Авербуха.