Загитова и Медведева в качестве капитанов подготовят номера своим командам на Кубке Первого канала

Капитаны команд на Кубке Первого канала должны будут придумать названия и красочные совместные номера, информирует пресс-служба телеканала.

Турнир состоится в Москве, он начнется 5 февраля, а завершится 7 числа. Капитанами команд выступят две именитые и титулованные фигуристки — Алина Загитова и Евгения Медведева.

5 февраля пройдут прыжковый турнир и официальная жеребьевка Кубка Первого канала. По окончании Загитова и Медведева выступят с показательными номерами. На 6 февраля назначены короткие программы, а на 7-е — произвольные.

Соревнования пройдут в присутствии зрителей, команда победителей получит существенный денежный приз из призового фонда турнира.

Напомним, что Кубок первого канала пройдет с 5 по 7 февраля.