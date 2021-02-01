Загитова и Медведева в качестве капитанов подготовят номера своим командам на Кубке Первого канала
Капитаны команд на Кубке Первого канала должны будут придумать названия и красочные совместные номера, информирует пресс-служба телеканала.
Турнир состоится в Москве, он начнется 5 февраля, а завершится 7 числа. Капитанами команд выступят две именитые и титулованные фигуристки — Алина Загитова и Евгения Медведева.
5 февраля пройдут прыжковый турнир и официальная жеребьевка Кубка Первого канала. По окончании Загитова и Медведева выступят с показательными номерами. На 6 февраля назначены короткие программы, а на 7-е — произвольные.
Соревнования пройдут в присутствии зрителей, команда победителей получит существенный денежный приз из призового фонда турнира.
Напомним, что Кубок первого канала пройдет с 5 по 7 февраля.
Дополнительная информация:
https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/mezhdu-tem/alina-zagitova-vs-evgeniya-medvedeva-my-rastopim-etot-led-dobroe-utro-fragment-vypuska-ot-01-02-2021
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