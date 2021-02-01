Загитова рассказала о командном турнире в Москве

Российская фигуристка Алина Загитова высказала свое мнение по поводу командного турнира в рамках Кубка Первого канала в Москве.

«Я очень рада, что Первый канал поддерживает фигурное катание и так его продвигает, — рассказала Загитова в эфире Первого канала. — Люди сейчас начали намного больше узнавать об этом виде спорта. Это очень интересно, я восприняла с радостью. Я думаю, что мы будем, естественно, разговаривать друг с другом, общаться, веселиться. У меня в команде будет такая атмосфера: все хорошо, сейчас все сделаем, выйдем, откатаем, я вас настрою. Думаю, что никто не будет нервничать. Спортсмены и вообще абсолютно все будут рады тому, что зрители будут. Это живая атмосфера, живые эмоции.

Также Загитова поделилась мнением о прыжковом турнире. По ее словам, такого вообще не было и это прикольная задумка.

«Очень интересно будет посмотреть, как это вообще будет проводиться. Поэтому приходите, будет очень интересно», — заключила фигуристка.