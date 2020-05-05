«Зачем так цинично было поднимать эту тему?» Рудковская отреагировала на слухи о болезни сына

Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, в своем Instagram вновь прокомментировала публикацию журнала, который сообщал о «психической болезни» сына Плющенко — 7-летнего Александра.

— Важный момент о котором я хочу написать. Если бы Саша был ребенком с особенностями развития (неважно с какими синдромами), наша семья точно бы это не скрывала! — написала Рудковская. — Долгое время я, Евгений и Дима Билан являемся послами и волонтерами фонда «Обнаженные Сердца» Натальи Водяновой. У Евгения есть группа детей с особенностями развития, которая тренируется на льду. Грета Тунберг сегодня кумир миллионов, у многих известных людей есть дети с особенностями. В этом нет ничего постыдного. Но факт остается фактом, зачем так цинично было поднимать эту тему, почему никто из «Стар-хита» не позвонил мне или Евгению, что это за раздача диагнозов в СМИ.

Саша в свои семь лет может уже сам о себе читать новости, и даже если бы у него были бы какие-то особенности я бы хотела, чтобы он узнал об этом от своих родных. А теперь ему нужно объясняться с сотнями детей, с которыми он тренируется в Академии моего мужа! Вы когда писали, думали про интересы этого маленького мальчика, Саши Плющенко, про интересы несовершеннолетнего ребенка?

Полностью поддерживаю пост и позицию моего супруга. К тому же эта статья не смотря на cмсные извинения владельцев издания продолжает 2 сутки висеть на их сайте! Позор и бесчестие.