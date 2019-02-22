Забияко и Энберт примут участие в чемпионате мира

Как стало известно "СЭ", российская пара Наталья Забияко/Александр Энберт войдет в состав сборной России для участия в чемпионате мира, который пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

В этом сезоне пара выиграла два этапа серии "Гран-при" и заняла второе место на чемпионате России, однако пропустила январский чемпионат Европы из-за травмы Энберта. Сейчас фигурист восстановился от повреждения.

Таким образом, в парном катании Россию на чемпионате мира будут представлять Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Забияко/Энберт и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

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