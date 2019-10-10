За Медведеву болеют даже шахтеры

Поклонница двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, работающая в шахте по добыче железной руды на Яковлевском месторождении Курской магнитной аномалии, поделилась в Instagram фотографией с плакатом в поддержку фигуристки, который она с коллегами держит на глубине 630 метров.

На прошлой неделе Медведева стала победительницей коммерческого турнира Shanghai Trophy с суммой в 191,78 балла. В следующий раз фигуристка выступит на канадском этапе «Гран-при», который пройдет с 25 по 27 октября.