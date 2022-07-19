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Сегодня, 11:24

Татьяна Тарасова о Ханю: «Жаль, когда такие выдающиеся мастера заканчивают карьеру»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о завершении карьеры двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю.

«Очень жаль, когда такие выдающиеся мастера заканчивают карьеру, потому что выдающиеся украшают соревнования. Есть хорошие, есть очень хорошие, а есть выдающиеся — вот они своим присутствием на соревнованиях, своим мастерством всегда украшают любые соревнованиях, любые программы: короткие, произвольные, показательные.

Сказать, вовремя это произошло или нет, я не могу, потому что не тренер и не вижу каждый день степень его подготовки. Степень его усталости понимаю, потому что он очень давно выступает на международных соревнованиях. Он же был крошкой, когда начал выступать. У него очень длинная и красивая карьера. Он нас долго радовал. Катание его не забудется. Он наверняка будет выступать в каких-то шоу, создать свое — почему нет?" — сказала Тарасова «СЭ».

Ханю — двукратный Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион четырех континентов, четырехкратный победитель финала «Гран-при» и шестикратный чемпион Японии.

В минувшем сезоне японец занял четвертое место на Олимпиаде в Пекине.

Татьяна Тарасова
Юдзуру Ханю
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