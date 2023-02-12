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Сегодня, 11:26

Японец Миура выиграл чемпионат четырех континентов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Японец Као Миура выиграл чемпионат четырех континентов в Колорадо-Спрингс.

По сумме двух программ он набрал 281,53 балла. Второе место занял канадец Киган Мессинг, который набрал 275,57 балла. Третьим на турнире стал японец Сун Сато — 259,14 балла.

Чемпионат четырех континентов

Колорадо-Спрингс, США

Мужчины

Итоговое положение

1. Као Миура (Япония) — 281,53

2. Киган Мессинг (Канада) — 275,57

3. Сун Сато (Япония) — 259,14

4. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 250,14

5. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 237,14

6. Ли Си Хен (Южная Корея) — 227,79

7. Боян Цзинь (Китай) — 227,47

8. Конрад Орзел (Канада) — 226,10

9. Джимми Ма (США) — 221,04

10. Максим Наумов (США) — 218,71

11. Коширо Шимада (Япония) — 217,85

12. Чэсок Кен (Южная Корея) — 211,98

13. Стивен Гоголев (Канада) — 209,76

14. Лиам Капейкис (США) — 198,00

15. Юдон Чен (Китай) — 184,41

Произвольная программа

1. Као Миура (Япония) — 189,63

2. Киган Мессинг (Канада) — 188,87

3. Шун Сато (Япония) — 178,33

4. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 166,37

5. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 164,71

6. Ли Си Хен (Южная Корея) — 157,41

7. Конрад Орзел (Канада) — 146,01

8. Коширо Шимада (Япония) — 143,79

9. Максим Наумов (США) — 142,75

10. Боян Цзинь (Китай) — 142,15

11. Стивен Гоголев (Канада) — 136,94

12. Чэсок Кен (Южная Корея) — 136,68

13. Джимми Ма (США) — 134,40

14. Лиам Капейкис (США) — 126,57

15. Диас Жиренбаев (Казахстан) — 125,75

Фигурное катание
Као Миура
Киган Мессинг
Сун Сато
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