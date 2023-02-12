Японец Миура выиграл чемпионат четырех континентов
Японец Као Миура выиграл чемпионат четырех континентов в Колорадо-Спрингс.
По сумме двух программ он набрал 281,53 балла. Второе место занял канадец Киган Мессинг, который набрал 275,57 балла. Третьим на турнире стал японец Сун Сато — 259,14 балла.
Чемпионат четырех континентов
Колорадо-Спрингс, США
Мужчины
Итоговое положение
1. Као Миура (Япония) — 281,53
2. Киган Мессинг (Канада) — 275,57
3. Сун Сато (Япония) — 259,14
4. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 250,14
5. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 237,14
6. Ли Си Хен (Южная Корея) — 227,79
7. Боян Цзинь (Китай) — 227,47
8. Конрад Орзел (Канада) — 226,10
9. Джимми Ма (США) — 221,04
10. Максим Наумов (США) — 218,71
11. Коширо Шимада (Япония) — 217,85
12. Чэсок Кен (Южная Корея) — 211,98
13. Стивен Гоголев (Канада) — 209,76
14. Лиам Капейкис (США) — 198,00
15. Юдон Чен (Китай) — 184,41
Произвольная программа
1. Као Миура (Япония) — 189,63
2. Киган Мессинг (Канада) — 188,87
3. Шун Сато (Япония) — 178,33
4. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 166,37
5. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 164,71
6. Ли Си Хен (Южная Корея) — 157,41
7. Конрад Орзел (Канада) — 146,01
8. Коширо Шимада (Япония) — 143,79
9. Максим Наумов (США) — 142,75
10. Боян Цзинь (Китай) — 142,15
11. Стивен Гоголев (Канада) — 136,94
12. Чэсок Кен (Южная Корея) — 136,68
13. Джимми Ма (США) — 134,40
14. Лиам Капейкис (США) — 126,57
15. Диас Жиренбаев (Казахстан) — 125,75