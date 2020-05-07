Яна Рудковская: «Сын подошел и сказал, что хочет сам ответить Аршавину»

Продюсер и супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская в интервью «СЭ» рассказала о том, как их семилетний сын Александр отреагировал на критику семьи со стороны Андрея Аршавина.

Экс-футболист сборной России сказал, что «на Гном Гномыча больно смотреть, он делает все из-под палки». Впоследствии Плющенко-младший записал Аршавину видеоответ.

— Андрея Аршавина Саша сам увидел по телевизору. Потом подошел к Жене и сказал: «Я хочу ему ответить», ему было неприятно. Ребенок развитый, общается со взрослыми детьми. Вы сами делали с ним интервью, общались, видели, как он себя ведет. И он может за себя постоять, он маленький, но уже настоящий мужчина, — сказала Рудковская. (Дмитрий Кузнецов)

Полное интервью с Яной Рудковской читайте здесь