Аршавин пошутил о семейных фото Плющенко и Рудковской

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин в прямом эфире Instagram с Александром Кержаковым пошутил о семейных фотографиях двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и его супруги Яны Рудковской.

Аршавин отметил, что сын фигуриста Александр, которого в соцсетях называют «Гном Гномыч», не выглядит счастливым на этих фото.

«У Гном Гномыча такое лицо, как будто он там из-под палки. Улыбаются только папа и мама», — сказал Аршавин.