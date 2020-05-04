«Я с тобой могу в футбол сыграть и сразу тебя обыграю!» Сын Плющенко записал видеоответ Аршавину

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, записал видеоответ бывшему капитану сборной России Андрею Аршавину. Ранее экс-футболист в прямом эфире Instagram пошутил, что сын Плющенко в совместных видео, которые выкладывают его родители, не выглядит счастливым, будто снимается «из-под палки». Эта шутка возмутила Рудковскую, которая жестко ответила Аршавину.

«Андрей Сергеевич Аршавин, почему вы говорите про меня гадости? Меня из-под палки никто не заставляет делать. Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Это неправильно. Я что вам, дурачок какой-то?

Я с тобой могу сыграть в футбол и сразу тебя обыграю. Потому что ты слабенький. Чтобы тебя обыграть, мне достаточно один подкат сделать. Вот такой подкат сделаю, мяч возьму у тебя и в ворота забью", — сказал Плющенко-младший в видео, опубликованном в его Instagram-аккаунте Gnomgnomych.

Описание видео сделала, по всей видимости, Рудковская: «Контролировать телевизоры во всем доме невозможно, так же, как и высказывания взрослых мужчин -спортсменов относительно чужих детей.

Замечу, которые интересуют его гораздо больше, чем свои. Получаем, что мы все заслужили! Саша увидел сюжет по федеральному каналу, где про него говорят — у нас же теперь везде говорят и даже диагнозы ставят — и попросил записать видеопослание Андрею Сергеевичу Аршавину от его маленького поклонника Саши Плющенко и послать! Посылаем Андрею Аршавину, так как вас процитировало уже более 100 изданий! Вы же не только спортсмен , но и кумир миллионов мальчишек в мире!"