Ягудин поздравил Тарасову с днем рождения

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поздравил Татьяну Тарасову с днем рождения. Тренеру исполнилось 74 года.

«Есть учителя, есть педагоги, есть тренеры, есть люди помогающие, а есть она — Татьяна Анатольевна Тарасова! Вы единственная и навсегда», — написал Ягудин в Instagram.

Тарасова является двукратной чемпионкой СССР. С 1967 года она начала тренерскую карьеру. Ее ученики завоевали в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей.