Ягудин поздравил Алину Загитову с успешным выступлением

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поздравил российских фигуристок Алену Косторную и Алину Загитову с успешным выступлением на заключительном этапе «Гран-при» в Японии.

Косторная стала первой, Загитова — третьей. Еще одна россиянка Софья Самодурова показала шестой результат.

— А я говорил: надо забыть короткую (программу), с новыми силами на новые высоты, и все будет хорошо. Молодец, Алинка! Ура, Аленка! Красава! Самодурова — молодец, Загитова — умничка. Молодцы!, — сказал Ягудин в Instagram.