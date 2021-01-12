ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Ягудин — об алкоголе: «Вино красное и белое, коньяк. Ненавижу виски»

12 января 2021, 23:37
Алексей Ягудин. Фото Instagram
Алексей Ягудин. Фото Instagram
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о своих алкогольных пристрастиях. В сториз Instagram его спросили, пьет ли он алкоголь.

«Вино красное/белое и коньяк», — ответил Ягудин.

На вопрос «любимый сорт виски», фигурист написал: «Ненавижу виски, если честно».

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