Ягудин — об алкоголе: «Вино красное и белое, коньяк. Ненавижу виски»
12 января 2021, 23:37
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о своих алкогольных пристрастиях. В сториз Instagram его спросили, пьет ли он алкоголь.
«Вино красное/белое и коньяк», — ответил Ягудин.
На вопрос «любимый сорт виски», фигурист написал: «Ненавижу виски, если честно».
Ягудин и алкоголь pic.twitter.com/D8o5Cyxovc— Великий Твитсби (@greattvetor) January 12, 2021
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