Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о своих алкогольных пристрастиях. В сториз Instagram его спросили, пьет ли он алкоголь.

«Вино красное/белое и коньяк», — ответил Ягудин.

На вопрос «любимый сорт виски», фигурист написал: «Ненавижу виски, если честно».