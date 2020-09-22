Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, как формировал тренерский штаб своей академии.

— Очень непросто подобрать правильный коллектив, — сказал Плющенко в интервью телеканалу «Россия 24». — Я уволил 17 человек. За полтора года. Кто-то просто пришел зарабатывать деньги, а не показывать результаты. Кто-то пришел безответственный: просто посидеть на лавке. Меня это не устраивает.

Были тренеры, которые пропускали тренировки. Хотя были среди них и хорошие специалисты.

У меня позиция такая: работать у меня будут молодые специалисты. Мне нужно было посмотреть, смогу ли я сам приходить каждый день и стоять на льду по 8 часов.