ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

«Я уволил 17 человек. За полтора года». Плющенко — о поиске хороших тренеров

13:40
Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, как формировал тренерский штаб своей академии.

— Очень непросто подобрать правильный коллектив, — сказал Плющенко в интервью телеканалу «Россия 24». — Я уволил 17 человек. За полтора года. Кто-то просто пришел зарабатывать деньги, а не показывать результаты. Кто-то пришел безответственный: просто посидеть на лавке. Меня это не устраивает.

Были тренеры, которые пропускали тренировки. Хотя были среди них и хорошие специалисты.

У меня позиция такая: работать у меня будут молодые специалисты. Мне нужно было посмотреть, смогу ли я сам приходить каждый день и стоять на льду по 8 часов.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
11
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир