Выступление Медведевой и Милохина в полуфинале «Ледникового периода». Видео

Чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и тиктокер, певец и блогер Даня Милохин представили свой номер в полуфинале шоу Первого канала «Ледниковый период».

Пара выступила под песню «Happy New Year» группы «АВВА». За свое выступление они получили 12 баллов ровно.