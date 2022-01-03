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Выступление Медведевой и Милохина в полуфинале «Ледникового периода». Видео

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Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и тиктокер, певец и блогер Даня Милохин представили свой номер в полуфинале шоу Первого канала «Ледниковый период».

Пара выступила под песню «Happy New Year» группы «АВВА». За свое выступление они получили 12 баллов ровно.

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Евгений Петров все материалы автора
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