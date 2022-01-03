Выступление Медведевой и Милохина в полуфинале «Ледникового периода». Видео
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Чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и тиктокер, певец и блогер Даня Милохин представили свой номер в полуфинале шоу Первого канала «Ледниковый период».
Пара выступила под песню «Happy New Year» группы «АВВА». За свое выступление они получили 12 баллов ровно.
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