Актриса и модель Агата Муцениеце и заслуженный мастер спорта, многократный призер чемпионатов мира и Европы Александр Энберт представили свой номер в полуфинале шоу Первого канала «Ледниковый период».

Пара выступила под песню «My Tunnels Are Long and Dark These Days» Асафа Авидана. За свое выступление они получили 11,96 балла.