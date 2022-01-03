Фигурист Тутберидзе принял участие в шоу Плющенко «Щелкунчик»

17-летний российский фигурист Егор Рухин исполнил роль в новогоднем шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик» в Москве, сообщает корреспондент «СЭ», побывавший на мероприятии. При этом Рухин оказался единственным, кого не объявили официально по окончании шоу. Он исполнил несколько номеров, в частности испанский танец вместе с братьями Кириллом и Никитой Сарновскими.

Егор Рухин на шоу Плющенко «Щелкунчик» pic.twitter.com/R8gda0hpns — Lublineс93 (@Lublinec931) January 3, 2022

Неделю назад на чемпионате России Рухина выводила на прокаты команда Этери Тутберидзе. Фигурист занял последнее 18-е место на турнире с результатом 184,95 балла.

Официально о переходе Рухина из «Хрустального» в «Ангелы Плющенко» не сообщалось. Сам призер юниорского первенства России не стал комментировать «СЭ» вопрос о возможном переходе после чемпионата. При этом формально до мая Рухин будет представлять ЦСКА, так как начал сезон в этой школе, а перешел к Тутберидзе осенью вне трансферного окна.