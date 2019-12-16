Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала свое участие в ледовом шоу Татьяны Навки. Ранее стало известно, что фигуристка пропустит остаток сезона и выступит в шоу «Спящая красавица: Легенда двух королевств».

— Было приятно, что меня пригласили в ледовое шоу, — сказала Загитова в эфире передачи «Вечерний Ургант». — Мне помогают вжиться в роль. Сейчас у меня есть некоторые участки в шоу, где я катаюсь в паре.

— Она так радовалась, когда ее подняли на руки! — добавила Навка. — Я попыталась предложить выброс, когда мы делали постановку, но мне сказали: давай начнем с малого.

— Для меня есть ощущение, что я должна все сделать идеально, так, как поставлено, — продолжила Загитова. — Это не так, как на соревнованиях. Выходишь — и атмосфера такая... добрая.