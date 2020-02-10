Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар рассказала о том, что испытывала в первое время после ухода из спорта. Фигуристка отметила, что терзалась мыслями о том, что делать дальше.

— Какой момент был самым тяжелым?

— Когда узнала, что жду ребенка, и перестала кататься, — сказала Волосожар в интервью RT.

— Беременность сильно сгладила послевкусие того сезона?

— В определенной степени, но я довольно долго чувствовала себя совершенно не нужным никому человеком и терзалась мыслями о том, что делать дальше. Как Близнецу по гороскопу, мне свойственно долго все взвешивать, прежде чем принять какое-то решение. Но тогда для этого не было повода.

С одной стороны, уже не видела себя в спорте, но одновременно с этим не понимала, что делать дальше. Какие-то финансовые накопления у нас с Максимом на тот момент имелись, но не настолько солидные, чтобы не думать о будущем.

— Что ощущали в тот момент?

— Вообще, я бы сказала, что переход из спорта в другую жизнь — это очень хрупкое состояние. Ты вроде бы олимпийский чемпион, но соревнований уже нет, а статус продолжает обязывать. Всё казалось очень сложным.

— Как вышли из той ситуации?

— Потом Максим уже освоился на телевидении, понял, что ему это нравится. Даже закончил множество каких-то специальных курсов, чтобы чувствовать себя более уверенно. Соответственно, и я немного успокоилась. Выбросила из головы лишние мысли и стала уже более спокойно думать, чем хочу заниматься, когда дочка чуть подрастет. Тогда, собственно, и родилась мысль открыть в Москве свою школу фигурного катания.