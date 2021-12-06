«По-спортивному это неправильно». Русский тренер из США высказался против возрастного ценза

Тренер из США Павел Фильченков, который работает с призером Олимпиады-2014 в командных соревнованиях Грейси Голд, рассказал о своем отношении к инициативе Союза конькобежцев Норвегии поднять возрастной ценз на взрослых соревнованиях до 17 лет в одиночном катании и до 16 лет в парном и танцах на льду.

«Мне кажется, ребенок может быть по возрасту еще очень маленький, 14-15 лет, но его манера катания и презентации будет смотреться не по годам. Та же Валиева — на нее смотришь и думаешь, будто она намного старше. Поэтому сложно говорить о взрослом и женском катании, зрелом и не зрелом. Как по мне, тут разговор должен идти не о возрасте, а о мастерстве презентации. И вводить возрастной ценз лично я смысла в этом не вижу, по-спортивному это неправильно. Единственное, хочется, чтобы фигуристы пусть рано начинали карьеру, но и продолжали выступать как можно дольше. Мне очень нравится следить за Лизой Туктамышевой, смотреть, как она катается. Ей почти 25, а она на высоком уровне и стремится к новым высотам. Не сдается, конкурирует с молодыми девчонками. Луна Хендрикс хорошо выглядела на этапах «Гран-при». Пройдет немного времени, и спортсменки из других стран подтянутся», — сказал Павел.

Отметим, что Фильченков родился в Нижнем Новгороде и ранее выступал за сборную России.

Полностью интервью Фильченкова можно прочитать по этой ссылке