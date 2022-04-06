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Сегодня, 15:45

Тарасова призвала ISU снять отстранение российских спортсменов от международных соревнований

Анна Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова надеется, что Международный союз конькобежцев (ISU) совместно с национальными федерациями допустит российских спортсменов до соревнований.

«Будем надеяться на положительное решение ISU. Я не поняла, за что нас дисквалифицировали, — цитирует Тарасову ТАСС. — Но если во всяком случае там сидят профессионалы и приличные люди, то они должны этот вопрос решить положительно. Потому что российские спортсмены никому не сделали ничего плохого, кроме того, что двигали спорт вперед на протяжении всей своей жизни».

В конце февраля МОК рекомендовал всем международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В начале марта ISU отстранил спортсменов от всех турниров под эгидой организации. Позднее пресс-служба организации сообщила, что опросит национальные федерации по поводу дальнейших действий ISU в отношении атлетов из России.

Недавно Тарасова заявила, что ситуация для спортсменов может измениться в лучшую сторону после апелляций, которые в CAS подали 10 российских спортивных организаций.

Источник: https://tass.ru/sport/14294413?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Татьяна Тарасова
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