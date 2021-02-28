Российская фигуристка Камила Валиева, ставшая победительницей финала Кубка России, прокомментировала свое выступление и своих напарниц по группе Этери Тутберидзе — Майи Хромых и Дарьи Усачевой.

— Не обидно не поехать на чемпионат мира, потому что здесь фактор возраста. Всему свое время. Обидно скорее, что отменили юниорский чемпионат мира, хотела защитить статус, — сказала Валиева. - Сегодня я была не в себе. Я проиграла себе самой. На тренировках я катаю большую часть чисто.

— Вы здесь вместе с коллегами-юниорками заняли весь подиум. Круто?

— Каждый делал свою работу. Наверное, да. (смеется) Если они хорошо откатали, а то я не смотрела — то это здорово.

— Была аббревиатура ТЩК, уместно ли теперь говорить о ВУХ или скорее ВХУ, по этому турниру?

— Как девочкам ТЩК не нравится, так и нам ВУХ или ВХУ. Фигурное катание — все-таки личный вид спорта, каждый катается сам за себя. И мне эти аббревиатуры немного обидны.

(Дмитрий Кузнецов)