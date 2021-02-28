«Нельзя так делать в конце программы». Туктамышева прокомментировала свой игривый жест

Фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в произвольной программе в финале Кубка России. В конце проката она игриво поводила пальцем.

«Первый прокат, когда я не так сильно устала, как обычно, — сказала Туктамышева в интервью Первому каналу. — На эмоциях потеряла контроль. Думаю: нельзя так делать в конце программы. Это было смешно, наверное. Спокойно подошла к выступлению, знала, что тело в порядке, начала получать удовольствие, зал передавал эмоции, это было очень круто.

Очень удачный прокат произвольный был, надеюсь, увидимся в Швеции".