Валиева в трех словах описала Загитову, Медведеву и Тутберидзе

Олимпийская чемпионка в командном соревновании Камила Валиева поделилась мнением о людях, с которыми работает и общается в «Хрустальном».

«Алина Загитова яркая, целеустремленная, в какой-то степени дерзкая в спорте. Евгения Медведева? Я очень хорошо общаюсь с Женей, многое хочется про нее сказать. Она тоже безумно целеустремленная, приятная в общении, понятная… Просто очень крутая Женя.

Анна Щербакова очень милая, в узком круге общительная и тоже боец по характеру. Этери Георгиевна Тутберидзе требовательная, веселая и просто прекрасный человек и тренер. Камила Валиева? Иногда застенчивая, целеустремленная и эмоциональная», — приводит слова Валиевой «КП-Спорт».

Ранее Валиева рассказала о своих планах после завершения карьеры. По словам олимпийской чемпионки, она намерена получить специальность тренера.