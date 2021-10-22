Валиева, Косторная, Туктамышева могут не вылететь в Канаду на этап «Гран-при»

Часть российских фигуристов может не попасть на «Гран-при» в Канаду из-за проблем с визой.

Вылет делегации был запланирован на воскресенье, 24 октября, но некоторые члены российской команды еще не получили паспорта с канадскими въездными визами, которые были одобрены еще в середине месяца. В ФФККР назвали эту ситуацию полной неожиданностью.

В числе пока не получивших паспорта с визами Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин, Евгений Рукавицын и другие.

«В настоящий момент ФФККР прорабатывает с организаторами турнира и Международным союзом конькобежцев возможные пути выхода из сложившейся ситуации, включая изменение дат и маршрута перелетов», — говорится на сайте федерации.

Этап «Гран-при» в Ванкувере пройдет с 29 по 31 октября.