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Валиева, Косторная, Туктамышева могут не вылететь в Канаду на этап «Гран-при»

Часть российских фигуристов пока не получили визы в Канаду на этап «Гран-при»
22 октября, 19:28
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Часть российских фигуристов может не попасть на «Гран-при» в Канаду из-за проблем с визой.

Вылет делегации был запланирован на воскресенье, 24 октября, но некоторые члены российской команды еще не получили паспорта с канадскими въездными визами, которые были одобрены еще в середине месяца. В ФФККР назвали эту ситуацию полной неожиданностью.

В числе пока не получивших паспорта с визами Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин, Евгений Рукавицын и другие.

«В настоящий момент ФФККР прорабатывает с организаторами турнира и Международным союзом конькобежцев возможные пути выхода из сложившейся ситуации, включая изменение дат и маршрута перелетов», — говорится на сайте федерации.

Этап «Гран-при» в Ванкувере пройдет с 29 по 31 октября.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/news/5747-na-etap-gran-pri-v-kanadu-mozhet-vyletet-tol-ko-chast-delegatsii-rossijskikh-figuristov.html

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Виктория Кравченко все материалы автора
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