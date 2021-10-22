Роднина назвала «кухонными разборками» старт сезона в фигурном катании

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в интервью «СЭ» высказалась о последних соревнованиях в фигурном катании и призналась, что ее не впечатляют мировые рекорды. На Finlandia Trophy его установила Камила Валиева.

— Ирина Константиновна, смотрите ли вы фигурное катание? В выходные начинается «Гран-при»...

— Нет. Я не люблю промежуточные старты. Люблю чемпионаты мира, Европы, Олимпиады. А это так... Кухонные разборки. Знаете, если меня приглашают в гости, я хочу прийти и уже за хорошим столом с хорошей сервировкой общаться с людьми. А происходившее на кухне меня не интересует. (Смеется)

— Неужели даже мировой рекорд Валиевой вас не впечатлил?

— Меня не впечатляет слово «рекорд» в фигурном катании. Я понимаю рекорд в легкой атлетике, плавании. Там это четко установленная величина. Сумму баллов дают так или иначе люди, находящиеся под разным впечатлением, в разном эмоциональном состоянии.

— То есть вам никто пока в начале сезона не понравился? Может быть, какие-то программы на контрольных прокатах?

— Господь с вами! В августе, сентябре смотреть фигурное катание? Это не моя работа абсолютно. Если бы я там продолжала работать, тогда конечно. А так я дождусь главных соревнований. Настроена смотреть Европу, Олимпийские игры, возможно, «Гран-при России». Я сейчас занимаюсь тем, что мне интересно. Наверное, из-за того, что много лет была в фигурном катании, смотрю сейчас только то, что привлекает.