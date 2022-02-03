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Сегодня, 21:38

Валиева и Щербакова рассказали, какие самые приятные слова слышали от Этери Тутберидзе

Анна Горшкова
Корреспондент
Анна Щербакова, Камила Валиева, Этери Тутберидзе, Александра Трусова.
Фото Instagram

Российские фигуристки Анна Щербакова и Камила Валиева поделились самыми приятными словами, которые им говорила Этери Тутберидзе.

«Это случилось на этапе «Гран-при в Лас-Вегасе». Я неудачно выступила в короткой программе, но в произвольной впервые на взрослом уровне исполнила два четверных лутца. После проката Этери Георгиевна сказала мне, что я герой. Эти слова были ценней медали», — приводит слова Щербаковой Vogue.

«Этери Георгиевна учит нас любую работу делать на совесть и лишь совершенство считает приемлемым. Совершенством каждый день быть не получается, поэтому похвалу мы слышим не так часто. Но однажды на тренировке после проката произвольной она мне выдала распечатку, на которой было написано «Молодец!»», — сказала Валиева.

Тутберидзе — российский тренер по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном и парном катании. Подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и вице-чемпионку олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

Источник: https://www.vogue.ru/bc/lifestyle/bc/anna-sherbakova-i-kamila-valieva-o-konkurencii-v-figurnom-katanii-kumirah-i-chetvernyh-pryzhkah
Анна Щербакова
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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