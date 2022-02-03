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Сегодня, 21:26

Камила Валиева заявила, что в юности равнялась на Алину Загитову

Анна Горшкова
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Instagram

Российские фигуристки Анна Щербакова и Камила Валиева рассказали, на кого ровнялись в группе Этери Тутберидзе, когда были юниорками.

«Конечно, на Алину Загитову», — приводит слова Валиевой Vogue.

«Когда я только пришла в группу Этери Георгиевны Тутберидзе, Юлия Липницкая готовилась к Олимпийским играм в Сочи. Ее уровень казался недостижимым. Конечно, я видела, тренировки Евгении Медведевой и Алины Загитовой перед Олимпиадой, это тоже очень интересный опыт», — сказала Щербакова.

17-летняя Щербакова является чемпионкой мира, победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию и двукратной серебряной призеркой чемпионата Европы.

15-летняя Валиева — чемпионка Европы, победительница этапов Гран-при — Skate Canada 2021 и Rostelecom Cup 2021. Она обладательница текущих мировых рекордов в короткой и произвольной программах и по общей сумме баллов.

Источник: https://www.vogue.ru/bc/lifestyle/bc/anna-sherbakova-i-kamila-valieva-o-konkurencii-v-figurnom-katanii-kumirah-i-chetvernyh-pryzhkah
Фигурное катание
Алина Загитова
Анна Щербакова
Камила Валиева
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