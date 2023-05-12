В лечении Костомарова могут принять участие иностранные врачи

Как стало известно «СЭ», специалисты, работающие с фигуристом Романом Костомаровым, и его семья, допускают участие иностранных врачей в протезировании олимпийского чемпиона. От идеи лечения за границей было решено отказаться, однако среди возможных вариантов — приезд врачей из зарубежной страны. Они же могут привезти протезы.

Врачи изучают центры в России, где можно ставить протезы. Но это возможно, только когда состояние Костомарова будет позволять приступить к операции без малейшего риска. На данный момент об этом говорить рано, утверждает собеседник «СЭ». В Коммунарке протезирование невозможно, для этого нет условий. В любом случае оно должно осуществляться под наблюдением врачей, которые вели лечение Романа до этого момента.

На текущий момент Костомаров не собирается выписываться из больницы, как об этом сообщали некоторые СМИ, он будет там до протезирования. Олимпийский чемпион Турина-2006 и известный участник шоу был госпитализирован 10 января.