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Сегодня, 18:40

Фигуристка Фролова перешла к тренеру Рукавицыну

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Анна Фролова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», 17-летняя российская фигуристка Анна Фролова продолжит карьеру в Санкт-Петербурге, в группе Евгения Рукавицына. Ранее она тренировалась в группе Сергея Давыдова в ЦСКА, пропустила полтора года из-за травм, но в прошедшем сезоне вернулась и заняла 12-е место на чемпионате России и попала в финал Гран-при. Однако после завершения сезона рассталась с тренером, и продолжение ее карьеры было под вопросом.

Сам Рукавицын в разговоре с «СЭ» ответил, что «не может подтвердить переход, пока нет документов».

Наивысшими достижениями Фроловой являются несколько серебряных медалей этапов Кубка России, а также бронза Юношеских Олимпийских игр 2020 года.

Фигурное катание
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