Олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Васильев в интервью «СЭ» прокомментировал решение ISU сохранить соревнования Гран-при в формате национальных соревнований.

— Серию по сути никто не сохранял. Сказано о национальных стартах. С одной стороны, очевидно, это полный бред. С другой — хорошо, что ISU не отменил соревнования, а ищет варианты, предлагает фигуристам соревноваться в каком-то новом формате. Спортсмены тренируются каждый день не ради тренировок, а ради выступлений, какие-то турниры должны остаться. И направление мысли ISU верное. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Олега Васильева — на сайте «СЭ»