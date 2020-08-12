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«В каком-то смысле это бред». Васильев — о новом формате серии Гран-при

10:00
Олег Васильев. Фото online812.ru.
Олег Васильев. Фото online812.ru.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Васильев в интервью «СЭ» прокомментировал решение ISU сохранить соревнования Гран-при в формате национальных соревнований.

— Серию по сути никто не сохранял. Сказано о национальных стартах. С одной стороны, очевидно, это полный бред. С другой — хорошо, что ISU не отменил соревнования, а ищет варианты, предлагает фигуристам соревноваться в каком-то новом формате. Спортсмены тренируются каждый день не ради тренировок, а ради выступлений, какие-то турниры должны остаться. И направление мысли ISU верное. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Олега Васильева — на сайте «СЭ»

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/figure-skating/reviews/1700241/

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