В федерации фигурного катания России не знают о переходе Медведевой к Тутберидзе

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков на данный момент не подтвердил переход фигуристки Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе. Ранее о возвращении россиянки сообщили «РИА Новости».

— Информации по поводу возвращения Медведевой к Тутберидзе у нас нет, — сказал Горшков. (Дмитрий Кузнецов)

Медведева уходила от Тутберидзе после Олимпиады-2018, где выиграла две серебряных медали (в одиночном катании и командных соревнованиях). Последние годы фигуристка тренировалась в Торонто у Брайана Орсера.