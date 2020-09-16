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В федерации фигурного катания России не знают о переходе Медведевой к Тутберидзе

11:36
Евгения Медведева. Фото AFP
Евгения Медведева. Фото AFP
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Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков на данный момент не подтвердил переход фигуристки Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе. Ранее о возвращении россиянки сообщили «РИА Новости».

— Информации по поводу возвращения Медведевой к Тутберидзе у нас нет, — сказал Горшков. (Дмитрий Кузнецов)

Медведева уходила от Тутберидзе после Олимпиады-2018, где выиграла две серебряных медали (в одиночном катании и командных соревнованиях). Последние годы фигуристка тренировалась в Торонто у Брайана Орсера.

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