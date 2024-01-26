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Сегодня, 19:54

Мишина и Галлямов считают, что деньги могут сбить мотивацию спортсмена

Руслан Минаев
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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов считают, что денежная мотивация может сбить спортсмена.

«Как бы утрачивается сам смысл достичь чего-то большего, становиться лучше. Вот вы сказали про ожидание неудачи, которое на лбу написано, а мне кажется, с медалями и денежными призами то же самое: как только начинаешь о них думать, сразу же проигрываешь», — цитирует фигуристов RT.

Ранее Галлямов в интервью «СЭ» рассказал, что нужно для популяризации парного катания.

Источник: RT
Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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