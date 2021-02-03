Ушакова и Некрасов лидируют после ритм-танца на юниорском первенстве России
19:59
Танцевальный дуэт Арина Ушакова и Максим Некрасов занимают первое место на юниорском первенстве России после ритм-танца. Вторыми идут Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, тройку замыкает Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.
Первенство России среди юниоров
Красноярск
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Арина Ушакова/Максим Некрасов — 75,85
2. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано — 74,08
3. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный — 73,75
4. Екатерина Андреева/Иван Десятов — 66,05
5. Маргарита Свистунова/Дмитрий Студеникин — 64,74
6. Ольга Мамченкова/Марк Волков — 63,66
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю