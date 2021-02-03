Ушакова и Некрасов лидируют после ритм-танца на юниорском первенстве России

Танцевальный дуэт Арина Ушакова и Максим Некрасов занимают первое место на юниорском первенстве России после ритм-танца. Вторыми идут Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, тройку замыкает Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.

Первенство России среди юниоров

Красноярск

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Арина Ушакова/Максим Некрасов — 75,85

2. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано — 74,08

3. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный — 73,75

4. Екатерина Андреева/Иван Десятов — 66,05

5. Маргарита Свистунова/Дмитрий Студеникин — 64,74

6. Ольга Мамченкова/Марк Волков — 63,66