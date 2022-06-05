Рудковская опровергла информацию о госпитализации Плющенко

Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко опровергла информацию о госпитализации фигуриста.

«Смотрите, как рождаются журналистские сплетни! В погоне за сенсацией люди перестали даже проверять факты! Профессия журналист потеряла в принципе свое истинное предназначение! У нас теперь каждый суслик — агроном, а каждый блогер с 3 классами образования — цитируемый журналист!» — написала у себя в Telegram-канале Рудковская.

Сегодня, 5 июня НТВ сообщал, что Плющенко госпитализировали из-за проблем с сердцем, которые возникли у него во время модного показа в Москве, на котором он был со своей женой и детьми.