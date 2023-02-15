Ученик Давыдова объяснил, почему «не соображает» после проката на юниорском первенстве России

Ученик Сергея Давыдова Лев Лазарев рассказал, что в короткой программе на юниорском первенстве России в Перми у него все получилось, но он пока «не соображает». По его словам, проблема не из-за смены часового пояса.

«Сегодня все получилось. Я не соображаю (улыбается). Разница во времени не сказывается, только вышел после проката. С тренером все обсудили, мне сказали готовиться к завтрашнему дню. Не задумывался, что в короткой у юниоров запрещены прыжки, но когда выйду во взрослые, там же можно будет их прыгать. Завтра буду делать четверной лутц, тот контент, который делал по сезону», — сказал Лазарев.

Лазарев набрал 85,69 балла за свой прокат и является лидером после первой разминки среди юношей.

Юниорское первенство России по фигурному катанию проходит в Перми с 15 по 17 февраля.