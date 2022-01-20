Ученица Тутберидзе Петросян заявила, что очень хочет отобраться на юниорский чемпионат мира

Фигуристка Аделия Петросян, которая выступает за школу «Хрустальный» у тренера Этери Тутберидзе, прокомментировала свой прокат короткой программы на первенстве России в Саранске.

«Мне в целом понравилось, как я выступила. Естественно, еще есть вещи, над которыми я бы хотела поработать, но в целом все здорово. Каталась пока еще не наотмашь, но я довольна. Сколько народу в зале, пока еще не думала, включена в свою работу. Оценками довольна, рада итогам. Но волнение все равно присутствует, настраиваешься на лучший прокат, который можешь выдать.

Очень хочется отобраться на юниорский мир, но я понимаю, сколько здесь девушек катается, и каждая из них достойна попасть на юниорский чемпионат мира. Поэтому как решат судьи — так решит судьба. Над тройным акселем пока не работали, концентрация была на том контенте, который был ранее. Подробности говорить до проката произвольной не хочу», — сказала Петросян.

Отметим, что Аделия стала первой фигуристкой в истории, которая смогла исполнить четверной риттбергер, причем как сольно, так и в каскаде с двойным тулупом.