Фигуристка ЦСКА Самоделкина порезала руку во время исполнения короткой программы на первенстве России

Ученица ЦСКА Софья Самоделкина из группы Сергея Давыдова прокомментировала свое выступление в короткой программе на первенстве России в Саранске.

«Рада, что получился каскад аксель-тулуп. Он в этом сезоне у меня еще в Казахстане получился, сейчас смогла собрать его на более важном старте. Мы правда пока не поняли почему в итоге даже меньше баллов, чем на чемпионате России. Но мы приехали не за баллами, исполнить две программы и дальше уже на усмотрение судей — поеду я куда-нибудь дальше или не поеду. Конечно, очень хочется поехать на юниорский мир, причем не под номером 5, а первым номером сборной. Но судьи и федерация решат сами какой я буду, мое дело чисто исполнять две программы. В произвольной планирую три четверных, лутц, сальхов и риттбергер.

Риттбергер я еще пробовала два года назад, но потом прыгнула тулуп, и мы решили, что два реберных прыжка будет сложно делать, оставили на зубцовые. Сейчас выбрали три разных четверных прыжка, чтобы потом собрать сложные каскады. Я не тороплюсь исполнять риттбергер, но вообще хотелось бы первой в мире его исполнить на международном уровне и вписать себя в историю. После чемпионата России я подросла еще на пару сантиметров, в районе 163 теперь. Рост на прокаты не влияет, разве что стало тяжелее катать по дыхалке программу. Кровь? Обычная история для меня, через перчатки на вращение постоянно раню себя. Особенно на заклоне, когда делаешь бильман. Я взяла с собой на соревнования свою собачку, она правда не на катке, а в отеле с мамой", — сказала Самоделкина.

Отметим, что на российских соревнованиях первой исполнила четверной риттбергер ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, но достижение не засчитали из-за статуса турнира.