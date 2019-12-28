Участница чемпионата России: «Очень грустно, что Медведева снялась. Но лучше поберечься»

Фигуристка Валерия Шульская, занимающая второе место после первой половины произвольной программы на чемпионате России, в интервью «СЭ» рассказала об эмоциях из-за снятия Евгении Медведевой.

— Очень грустно, что она снялась. Услышала об этом, когда приехала на соревнования. Я очень хотела посмотреть ее программу, пообщаться после соревнований. Жаль, но если действительно есть проблема в коньках или со здоровьем, лучше поберечься.

Я здесь единственная не из Москвы и Питера? Да, но никто из наших фигуристок-звезд голову не воротит, все разговаривают. К тому же, сейчас я переехала в Москву и занимаюсь у Сергея Давыдова, — рассказала фигуристка из Оренбурга. (Дмитрий Кузнецов)

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