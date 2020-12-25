У Трусовой новое платье накануне короткой программы на чемпионате России

Александра Трусова выступит в новом платье в короткой программы на чемпионате России, сообщает Telegram-канал «Лапидарность».

На утреннюю тренировку двукратная чемпионка мира среди юниоров вышла в новом наряде — бело-фиолетовом платье с вырезом на боку

Чемпионат России проходит в эти дни в Челябинске. Короткая программа у женщин пройдет в пятницу вечером.