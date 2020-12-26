У Плющенко были претензии по оценкам. Мнение Авербуха о судействе чемпионата России

Призёр Олимпийских игр, продюсер и постановщик Илья Авербух прокомментировал «СЭ» результаты чемпионата России по фигурному катанию среди женщин. Щербакова — первая, Валиева — вторая, Трусова — третья.

— Вчера Евгений Плющенко жаловался на судейство в адрес Трусовой. Есть ли для этого основания сегодня?

— Думаю, что никаких оснований для жалоб на судейство не было по большому счету и вчера, но сегодня просто надо было работать.

— От кого ожидали большего?

— Все девочки показали все, что можно было показать на данный момент. Понятно, что впереди, мы все ждем, чемпионат мира и много работы. Мы ждем и выздоровления Алены Косторной. Все-таки надеемся, что она обретет былую форму. Потому что Алена пока не показывала то катание, которое было в прошлом году. Думаю, что по третьей путевке на чемпионат мира еще будут вопросы, потому что все-таки прекраснейшее выступление Валиевой, но она не может ехать на чемпионат мира по возрасту пока, как и Усачева. Думаю, на третью путевку будет претендовать и та же Лиза Туктамышева, и Алена Косторная.

(Екатерина Звенигородская)