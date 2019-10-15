Бронзовый призер Универсиады-2019 Станислава Константинова в видеоинтервью Первому каналу отметила, что стремится выдать по-настоящему звездный прокат.

— У меня не было звездного проката, чтобы я проснулась и на следующий день сказала себе: «Стась, ну ты звезда, вау, супер», — рассказала Константинова. — Это меня подстегивает, нужно быть более жесткой к себе и смелой.

19-летняя фигуристка официально начнет сезон на российском этапе серии «Гран-при» в Москве, который пройдет с 15 по 17 ноября.