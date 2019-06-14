У Медведевой необычная диета. Видео

Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 Евгения Медведева приоткрыла тайны своего диетического рациона.

В своем Инстаграме фигуристка поделилась видео, на котором она ест палочками порезанные растения с розовыми цветами, подписав его: "Диета. Неделя 4".

Голос за кадром подшучивает над Евгенией:

– Ну как цветочки? – Зато съедобно, – парирует Медведева. Ранее она объявила о том, что будет веганом для поддержания веса.

Медведева сейчас находится в Японии для дальнейших выступлений в ледовом шоу. Вместе с ней в гастролях по стране восходящего солнца также участвуют Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, Евгений Плющенко, японец Юдзуру Ханю и другие известные фигуристы.