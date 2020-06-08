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«Ты вообще не из этой оперы!» «Пухляш» из клипа Little Big станцевал с Рудковской

18:36
Дмитрий Красилов и Яна Рудковская. Фото instagram.com
Дмитрий Красилов и Яна Рудковская. Фото instagram.com
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Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовала новый пост в Instagram. Жена 37-летнего россиянина показала видео с танцором из клипа российской группы Little Big — Uno — Дмитрием Красиловым, известным в сети как Пухляш.

— Всем привет, я Дима. Новый тренер по танцам. Я от Евгения Викторовича Плющенко, — сказал Красилов на видео.

— Да ты вообще не из этой оперы, — отреагировал сын Плющенко — Александр (Гном Гномыч).

— Я не из этой оперы?

— Конечно, ты.

— Пф, — ответил Дмитрий и начал танцевать с Яной..

«Помните того самого клевого Пухляша?» — написала в Instagram Рудковская.

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