«Ты вообще не из этой оперы!» «Пухляш» из клипа Little Big станцевал с Рудковской

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовала новый пост в Instagram. Жена 37-летнего россиянина показала видео с танцором из клипа российской группы Little Big — Uno — Дмитрием Красиловым, известным в сети как Пухляш.

— Всем привет, я Дима. Новый тренер по танцам. Я от Евгения Викторовича Плющенко, — сказал Красилов на видео.

— Да ты вообще не из этой оперы, — отреагировал сын Плющенко — Александр (Гном Гномыч).

— Я не из этой оперы?

— Конечно, ты.

— Пф, — ответил Дмитрий и начал танцевать с Яной..

«Помните того самого клевого Пухляша?» — написала в Instagram Рудковская.