«Ты вообще не из этой оперы!» «Пухляш» из клипа Little Big станцевал с Рудковской
18:36
Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовала новый пост в Instagram. Жена 37-летнего россиянина показала видео с танцором из клипа российской группы Little Big — Uno — Дмитрием Красиловым, известным в сети как Пухляш.
— Всем привет, я Дима. Новый тренер по танцам. Я от Евгения Викторовича Плющенко, — сказал Красилов на видео.
— Да ты вообще не из этой оперы, — отреагировал сын Плющенко — Александр (Гном Гномыч).
— Я не из этой оперы?
— Конечно, ты.
— Пф, — ответил Дмитрий и начал танцевать с Яной..
«Помните того самого клевого Пухляша?» — написала в Instagram Рудковская.
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