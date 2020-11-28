Тутберидзе жестко ответила подписчице на вопрос о фото Загитовой

Тренер Этери Тутберидзе жестко ответила одной из подписчиц в Instagram. Недавно у Тутберидзе был взломан аккаунт, и из него пропали несколько фотографий. Под одним из постов подписчица выразила предположение, что Тутберидзе специально удалила фотографии с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, приостановившей карьеру.

«Удаление Алины — это, конечно, сильный жест настоящего тренера, она, несомненно, оценит, особенно, когда фото с канадской девочкой осталось, и чего это Алина выступать не хочет, и о канадке говорить не хочет», — написала подписчица. Вероятно, под «канадкой» она имела в виду Евгению Медведеву, некоторое время занимавшуюся в Канаде у Брайана Орсера.

«Как же вы ограниченно мыслите. Вас абсолютно не смутило, что пропали посты, посвященные моим ушедшим родителям, отдельный пост моей маме? На моей странице после взлома пропали разные посты, связанные с важными событиями в моей жизни, в том числе и очень личные», — ответила ей Тутберидзе.